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أخبار البلد

أسامة هيكل لنظيرته اللبنانية: مصر حكومة وشعباً تقف وراء لبنان في محنته

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:23 ص
وزير الدولة للإعلام
وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل
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أ ش أ
أجرى وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، اتصالا هاتفيا، بالدكتورة منال عبد الصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، مساء الثلاثاء، أعرب خلاله عن تعاطف الحكومة المصرية والشعب كله، مع الشعب اللبناني؛ بعد الانفجار الضخم الذي وقع ببيروت في وقت سابق من اليوم ذاته.

وعبَّر "هيكل"، عن حالة القلق التي انتابت المصريين منذ الإعلان عن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل ساعات، وقال إنه يتمنى أن يكون هذا الحادث الأليم بداية لتوحيد الشعب اللبناني للخروج من الأزمة الحالية.

بدورها، أعربت وزيرة الإعلام اللبنانية عن شعورها بالامتنان لوسائل الإعلام المصرية التي تابعت الانفجار منذ وقوعه.

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