قلبى بيتقطع على لبنان.. ريم مصطفى تدعم بيروت عبر السوشيال ميديا

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وظهر في الصورة "علم لبنان "| و موجه به رساله مكتوب فيها :" اللهم ارحم ميتهم واشف جريحهم واجبر كسرهم".





وكتبت معلقة على الصورة:" لا حول ولا قوة إلا بالله .. حقيقي قلبي بيتقطع على لبنان، يارب ارحم موتاهم واشفي المصابين واحميهم واحفظهم من كل شر ومكروه “.









وتسبب انفجار بيروت، الثلاثاء، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.





وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".





وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.





وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات.



