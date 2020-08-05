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حوادث

مصرع ربة منزل وإصابة نجلها في حريق بسوهاج

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:47 ص
صدى البلد
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خالد رياض
تسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في اندلاع حريق بمنزل بقرية أولاد جبارة مركز العسيرات جنوب سوهاج

نتج عن الواقعة مصرع ربة منزل وإصابة ابنها، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى العسيرات، وتم إخماد الحريق لمعرفة قوات الحماية المدنية. 

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقي إخطارا يفيد ورود بلاغ بحدوث حريق بمنزل، وجود متوفاة، مصاب بناحية أولاد جبارة، انتقل اللواء نائب المدير لقطاع الجنوب، مأمور وضباط المركز، قوات إدارة الحماية المدنية، بالفحص تبين نشوب الحريق بالطابق الأرضي بمنزل مكون من طابقين ملك  "تحيه. م. ع" ٨٠ عاما ربة منزل، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده. 

نتج عن الحريق وفاة مالكة المنزل وإصابة نجلها "علي. م. ع" ٥٩ عاما مدرس، بحروق متفرقة بالجسم أثناء مشاركته في إخماد النيران، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي. 

بسؤال نجل عمومة المصاب "عبد الله. ر. س" ٥٤ عاما موظف بالأوقاف، رجح أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز مع وجود مصدر حراري، وأضاف احتراق بعض محتويات المنزل، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك. 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

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