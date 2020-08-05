AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فى ذكرى رحيلها.. قصة مأساوية عاشتها ميرنا المهندس فى حياتها

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:22 ص
ميرنا المهندس
ميرنا المهندس
Advertisements
أحمد إبراهيم
يحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة ميرنا المهندس التى توفيت فى سن صغير وكان رحيلها بمثابة فاجعة اصابة الوسط الفنى خاصة انها كانت مشروع نجمة، وبالرغم من قلة الأعمال التى قدمتها ، فإنها تركت بصمة حقيقية فى عالم التمثيل. 
كانت حياة ميرنا المهندس ميلئة بالأحداث المؤسفة والمآسى وخاصة عبر حياتها الشخصية حيث عانت ميرنا المهندس بسبب أوجاع المرض الذى إرتبط بها منذ طفولتها بالأمعاء والقولون مما أدى إلى إجرائها أكثر من عملية، ولذلك قلت أعمالها طوال فترة عملها بمجال الفن.

اقرا ايضا 

وكانت حياتها الأسرية غير مستقرية ومليئة بالمأسى والاوجاع حيث عانت بسبب أمها وشقيقها اللذين إتهما فى قضايا مختلفة وتم حبسهما، وبرغم من ذلك قررت الاستمرار وعدم الاستسلام وقدمت عددًا جيدًا من الأفلام، كان أبرزها "أيظن" مع ​مي عز الدين​ عام 2006، و"العيال هربت" مع حمادة هلال، و"الأكاديمية" عام 2009، وأخيرًا "زجزاج" عام 2015.

وفي عام 2007 تم القبض على شقيقتها الصغرى فى قضية مخدرات، وسجنت والدتها منى بتهمة قتل زوجها لذلك رفضت الزواج أو الارتباط بأى رجل خوفا من المشاكل العائلية المستمرة، ورغم ذلك لاحقتها الشائعات ونسب إليها أنها السبب في إنفصال الفنانة ​أنغام​ وزوجها السابق الموزع الموسيقي فهد وطالتها شائعات أخرى بأنها سبب فسخ خطوبة الفنانة مى كساب وخطيبها السابق الرائد سعيد جميل.

وأصيبت ميرنا المهندس بسرطان القولون وفضلت أن تختفى عن الأنظار وترتدى الحجاب وبعد رحلة علاجية قرر الأطباء إستئصال القولون وعادت بصحة جيدة إلى جمهورها، وقدمت عددًا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وبدأت تتذوق طعم النجاح من جديد، وفي ظل حلاوة مذاق هذا النجاح عاد السرطان ليهاجمها من جديد. 

في آخر أيام ميرنا المهندس منعت عنها الزيارة، وقد حاول عدد كبير من الفنانين زيارتها فكانت تخبرهم بأن الزيارة ممنوعة لسوء حالتها الصحية، وبعد تدهور حالتها، قرّر الأطباء إجراء عملية جراحية لها لكن سوء حالتها منعهم من إجرائها، إذ لم يكن جسدها يحتمل آلامًا أخرى، بعد ما تذوقته من آلام. 

وإعتبرت ميرنا المهندس أن تجربة الحجاب من أفضل مراحل حياتها، خصوصًا أنها ظلت محتفظة بملابسها في "دولاب" خاص ولم تفرط فيها، وتوقعت وقتها أن تتوفى وهي غير محجبة، لكن حسابها سيكون بينها وبين ربها ورحلت فى 5 أغسطس عام 2015.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى ذكرى ميلاد إكرام عزو..سر اعتزالها الفن ومعاناتها من زيادة كهرباء القلب

آخرهم أوس أوس| بعد رحيل ابنه الرضيع.. نجوم ذاقوا مرارة فقدان الأبناء.. حسن حسني وهانى شاكر الأشهر

الذكرى الأولى لرحيله.. عزت أبو عوف ترك الطب من أجل الموسيقى.. وتعرض للاكتئاب بعد وفاة زوجته

بعد اختفاء لسنوات طويلة.. قصة إدمان صباح السالم المخدرات وسجنها

ترشيحاتنا

جمال حمزة: حياتي كلها اتغيرت بعد التوقيع للأهلي

نقل نادين نجيم إلى المستشفى متأثرة بإصابتها في انفجار لبنان

لأول مرة.. ظهور BMW X3 موديل 2022 أثناء اختبارها.. صور

نوع من المكسرات يحمي من الضغط وينسف الدهون.. اكتشفه

بدون مسكنات.. حيلة لوقف أنواع مختلفة من الألم في ثانية واحدة

هل ينادى يوم القيامة على البشر باسم الأم أم الأب؟.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

هل ينادى يوم القيامة على البشر باسم الأم أم الأب؟.. الإفتاء تجيب

وزير المالية: تيسيرات جديدة لحاملى البطاقات التموينية فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى

لطلاب الثانوية العامة 2020 .. فتح موقع التنسيق غدا عبر هذا الرابط

الموضوع مالوش علاج.. شهيرة تكشف الحالة الصحية لـ محمود ياسين.. فيديو

هذه الفئة لا يغفر الله لها مهما بلغ استغفارها.. علي جمعة يكشف عنهم

في عيد ميلاد لقاء سويدان.. عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها ومأساة وحيدة في حياتها

السيسي يعزى الرئيس اللبناني هاتفيا في ضحايا انفجار بيروت

لراغبي الالتحاق بجامعة بدر.. تعرف على المصروفات والحد الأدنى للقبول بكلياتها

400 جنيه حد أدنى لأي عقد إيجار قديم أقل من 60 سنة.. مشروع قانون

نشرة الفن| نقل نادين نجيم إلى المستشفى.. وتدمير بيت إليسا بسبب انفجار بيروت.. وهجوم على محمد رمضان

حكم الدين في كثرة خروج الريح حتى أثناء الصلاة.. الإفتاء تجيب

البنتاجون يرد على وصف ترامب انفجار بيروت بـ الهجوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيدات أكثر عرضة .. فيروس كورونا يصيب بالاكتئاب بعد الشفاء منه

في عيد ميلادها.. إطلالات تبرز جمال لقاء سويدان

بعد نجاتها من الإنفلونزا الإسبانية.. معمرة 105 أعوام تحتفل بتغلبها على كورونا