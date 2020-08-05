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حوادث

يحدث في أسوان.. ضبط 4 أجولة من أحجار الذهب و358 مخالفة مرورية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بأسوان من ضبط متهم بحوزته 4 أجولة من الأحجار التى يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 200 كجم، وتحرر المحضر اللازمة ، وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط 358 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت ضبط سائق تحت تأثير المخدر، بجانب ضبط سيارة بدون ترخيص، وتحرير 55 مخالفة تجاوز حد السرعة، بجانب التصالح الفورى فى 51 مخالفة، وتحرير 84 مخالفة غرامة ونش، بالإضافة إلى سحب تراخيص 56 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 110 مخالفات متنوعة.

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وخلال الحملة تم أيضًا ضبط مجموعة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية حيث تم ضبط 516 هاربًا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان من بينهم 118 هاربًا من جنح الحبس الجزئي، وضبط 23 هاربًا من جنح الحبس المستأنف.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 236 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 139 محكوما عليهم فى جنح المخالفات، بجانب ضبط قضية جنايات وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 16 قضية تموينية شملت 6 قضايا لمخالفات المخابز البلدية 
، و 2 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى ، و 8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار .
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