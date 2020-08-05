عمرو دياب يستعد لطرح مالك غيران

طرح النجم الكبير عمرو دياب البرومو التشويقي لأغنيته الجديدة "مالك غيران" وذلك بالتعاون مع خدمة فودافون ميوزيك.





الاغنية من كلمات تركي آل الشيخ وألحان من الفلولكلور وتوزيع سالفاتور جاناتشي و نابوتشودونوسور بولي.





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ويستعد عمرو لطرح الأغنية كاملة قريبا وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الموسيقى المختلفة.





يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنيته يابلدنا ياحلوة ، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان.





وتم تصوير الأغنية في عدد من الأماكن السياحية بمخافظات ومدن مصر المختلفة.



