AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنيا يحيل رئيسي قريتين ومسؤولي الإزالات وفني التنظيم للتحقيق..صور

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:48 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
Advertisements
أيمن رياض

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إحالة رئيسي قرية صفط الخمار وطهنشا للتحقيق ورئيسي قسم الإزالات وفني التنظيم بالقريتين، للتحقيق معهم بسبب التقاعس والتقصير في رصد عدد من مخالفات البناء والتعامل معها، والتي تم رصدها عن طريق فني وحدة المتغيرات المكانية


وكذلك عقب ورود شكوى من أحد المواطنين عبر مبادرة "صوتك مسموع" واستقبلتها إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.


 وأجري الدكتور محمد محمود ابوزيد، نائب محافظ المنيا معاينة على الطبيعة لموقع المخالفات بالقريتين، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال تحرير محضر بالواقعة، مع الازالة الفورية لجميع المخالفات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون.


تابع، نائب محافظ المنيا، إيقاف الاعمال ، والازالة الفورية لمبنيين مخالفين بقرية الفواخر التابعة للوحدة المحلية لصفط الخمار بمركز المنيا ، والتي تم رصدهما عبر وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تم تشغيل المنظومة في جميع المراكز التسع والظهير الصحراوي  

اقرا ايضا

تحرير 137 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة بالمنيا خلال عيد الأضحي


رافق نائب المحافظ، العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، حيث تم رصد حالة تعد على أرض زراعية خاصة بقرية الفواخر، كما تبين من خلال المعاينة الميدانية للموقع ، وجود 2 تانك سعة 2 طن وطلمبة وقود "بدون ترخيص" وغير حاصلة على موافقة الهيئة العامة للمواد البترولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة الوحدة المحلية والشرطة ومباحث التموين.


وحرص نائب المحافظ، بتعليمات من السيد المحافظ ، على عدم مغادرة الموقع الخاص بالمخالفات حتى تنفيذ اعمال الازالة والاطمئنان على تفريغ جميع محتويات طلمبة الوقود غير المرخصة والتي تقع على الطريق الزراعي للقرية ، حيث تم التحفظ على المواد البترولية ونقلها الي احدى محطات البنزين بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية

.

كما تابع نائب المحافظ، إيقاف وإزالة 3 حالات لمخالفات تم رصدهم بواسطة وحدة المتغيرات المكانية بقرية طهنشا بمركز المنيا، للبناء بدون ترخيص

.

أكد نائب المحافظ، أن المحافظة تستخدم منظومة المتغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من إدارة المساحة العسكرية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لرصد مخالفات البناء باستخدام صور الأقمار الصناعية، والتحرك للمخالفة فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتا أن محافظة المنيا هي أولى محافظات مصر في تطبيق المنظومة المتكاملة، بالاشتراك مع إدارة المساحة العسكرية، وترد لمحافظة المنيا صور فضائية محدثة لمتابعة الموقف على الأرض يوميًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. المنيا أول محافظات مصر في تطبيق منظومة المتغيرات المكانية لرصد التعديات

لرصد مخالفات البناء والتعديات.. محافظ المنيا يبحث المنظومة الإلكترونية لوحدة المتغيرات المكانية

محافظ القليوبية يتابع سير منظومة إدارة المتغيرات المكانية

إزالة 32 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

إزالة أحد المنازل وإحالة مدير التنظيم وفنيين للتحقيق في المنيا

نائب محافظ القليوبية تتفقد وحدة المتغيرات المكانية بالخانكة .. صور

ترشيحاتنا

البنتاجون يرد على وصف ترامب انفجار بيروت بـ الهجوم

كاميرا مراقبة منزلية تكشف تصرفا مروعا من مربية تجاه طفل حديث الولادة.. شاهد

إيقاف الهاني سليمان 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه

وزيرة الإعلام اللبنانية: نقدر دعم مصر للبنان.. ونحتاج للمساعدة من كافة الدول الصديقة

نقصه يؤدي إلى الوفاة.. كيف تحصل على فيتامين د؟

لطلاب الثانوية العامة 2020 .. فتح موقع التنسيق غدا عبر هذا الرابط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرحتها تحولت إلى مأتم.. عروس تفقد شريك حياتها بعد أسبوعين من الزفاف

نشرة الصحة والمرأة.. شرب الماء مضر بصحة الرضع.. واحذر المشي حافي القدمين لهذا السبب

بسبب صورة.. سائح يلحق أضرارا جسيمة بتمثال عمره 200 عام.. فيديو وصور