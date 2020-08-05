نشرة الرياضة| سبب هجوم حسام عاشور على الاهلي.. انسحاب محامي الزمالك من قضية نادي القرن ..شرط لتخفيف عقوبة كهربا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





علق المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات في اتحاد كرة القدم، على الالتماس الذي ينوي النادي الأهلي تقديمه من أجل محاولة تخفيف عقوبة لاعبه محمود عبدالمنعم كهربا.





علق كريم بلق، وكيل أعمال أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك المصري، على ما يتردد بشأن وصول عروض خارجية لضم المحترف المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية.





تنتظر لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة نتيجة المسحة الخاصة بطاقم تحكيم مباراة فريق الزمالك والمصري المؤجلة فى الدورى الممتاز والمقرر اقامتها غدا الخميس فى المسابقة المحلية.





أكـد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الجهاز الإداري لفريق الكرة، بدأ اتصالاته مع السفارة المصرية بالمغرب، من أجل ترتيب كل الأمور، استعدادا لمباراة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





أكـد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه تمت مخاطبة مسئولي وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة من أجل إقامة مباراة الوداد المغربي على إستاد القاهرة الدولي يوم 3 أكتوبر المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





سادت حالة من الدهشة الشديدة بعد خروج حسام عاشور أمس لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي السابق بتصيرحات بها تلميحات وهجوم علي مسئولين حاليين بالقلعة الحمراء.





أعلنت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور حسن كمال عن نتائج مسحات كورونا التي خضع لها الحكام استعدادا لـ إستئناف النشاط بعد فترة توقف دامت لأكثر من 4 اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا.





كشف مصدر مقرب من محمود عبدالرازق “شيكابالا” لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف اللاعب من العرض الأمريكي الذي تحدث عنه مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق.





أكد الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الأربعاء، ان نادي الزمالك يواجه أزمة مالية كبيرة خلال الفترة الحالية مما يصعب من التجديد لبعض لاعبي الفريق خلال الوقت الحالي .





علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على موقفه من إجراء انتخابات اتحاد الكرة بعد انتهاء مدة عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني، يوم 30 نوفمبر المقبل.



