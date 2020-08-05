صناع مسرحية سيد درويش يقررون تأجيل العرض تضامنا مع أحداث لبنان

قرر صناع مسرحية "سيد درويش" تأجيل العرض تضامنا مع احداث لبنان حيث كان من المقرر عرضها اليوم على مسرح البالون.

المسرحية "سيد درويش" من بطولة، لقاء سويدان، ميدو عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى.





ويعد هذا العرض الاول الذى تظهر من خلاله الفنانة لقاء سويدان بعد قرار تراجعها عن الاعتزال والذى اتخذته منذ فترة.





ويعد اخر اعمال لقاء سويدان قبل الاعتزال كان مسلسل "البيت الكبير" والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه.