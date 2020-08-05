لاعب ريال مدريد يقترب من الذهاب معارا لفياريال





وانتقل كوبو لصفوف ريال مدريد صيف العام الماضي قادمًا من طوكيو الياباني.





وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن الاتفاق تم بين ناديي ريال مدريد وفياريال على إعارة كوبو للغواصات الصفراء لمدة موسم دون وجود بند خيار الشراء.





وأشارت الصحيفة أن كوبو تلقى عرضًا من بايرن ميونخ الألماني لكنه رفض الرحيل عن إسبانيا في الوقت الحالي.





ولعب كوبو الموسم المنقضي معارًا لنادي ريال مايوركا الإسباني.

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن الياباني كوبو لاعب نادي ريال مدريد، اقترب من الانتقال لصفوف فريق فياريال على سبيل الإعارة.