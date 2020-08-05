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أخبار العالم

بعد انفجار مرفأ بيروت..بيان مهم للجيش اللبناني لإخلاء المنطقة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:20 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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محمود نوفل

أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا للتعليق علي الإنفجار الذي طال مرفأ بيروت بالأمس والذي تسبب في دمار وخراب كبيرين في المرفأ.

وأعربت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم عن تعازيها الحارة لأهالي الشهداء نتيجة  الانفجار الكارثي الذي وقع في المرفأ يوم أمس، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين وفق ماذكره موقع لبنان 24.

وناشدت قيادة الجيش اللبناني المواطنين ضرورة اخلاء المنطقة أمام عمليات الإنقاذ ورفع الأضرار الناجمة عن الانفجار..
كما طالبت  من أصحاب المنازل والممتلكات الواقعة في المنطقة المحيطة بالانفجار التقيّد بالإجراءات المتخذة والتعاون مع القوى الأمنية المنتشرة في المكان

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