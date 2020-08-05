نيابة باريس تفتح تحقيقا في إصابة 21 فرنسيا بانفجار بيروت

فتحت نيابة باريس، اليوم الأربعاء، تحقيقا إثر إصابة 21 فرنسيا، في الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت أمس الثلاثاء وخلف بحسب آخر حصيلة 113 قتيلا وآلاف الجرحى.





وقالت النيابة في بيان إن إحصاء أوليا حدد هويات 21 فرنسيا أصيبوا في الانفجار.





وأضافت النيابة أنه انطلاقا من الاختصاص الذي يشمل وقائع حصلت في الخارج، فإن دائرة الحوادث الجماعية في نيابة باريس ستفتح تحقيقا في التسبب بجروح غير متعمدة.





يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارة بيروت لمساعدة لبنان في هذه المرحلة العصيبة جراء الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ العاصمة.

