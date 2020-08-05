ممرضة وثلاثة رضع.. حكاية صورة هزت قلوب الجميع بانفجار لبنان





تداول عدد من النشطاء علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر" صورة لإحدى الممرضات وهي تحمل ثلاثة رضع حديثي الولادة لإنقاذهم من أثار الإنفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت بالأمس الثلاثاء .





وبيًنت الصورة التي التقطتها عدسة أحد المصورين الفوتوغرافيين ان الممرضة التي جسدت قمة الإنسانية في فعلتها تنتمي لمستشفى القديس جاورجيوس في الأشرفية في العاصمة اللبنانية بيروت.





وتعليقا علي الصورة أكد المصور بلال الجاويش عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة " تويتر" قائلا : 16 سنة من التصوير الصحفي والكثير من الحروب لم أر كالذي رأيته اليوم في منطقة الأشرفية وخصوصا أمام مستشفى الروم".





واضاف قائلا " لفتني هذه البطلة داخل المستشفى وكانت تسارع للاتصال رغم توقف الإتصالات وهي ممسكة بثلاثة أطفال حديثي الولادة ويحيطها عشرات الجثث والجرحى.



