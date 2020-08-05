الهلال ضد النصر.. لوشيسكو يبدأ اللقاء بتشكيل هجوم بقيادة جوميز

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، عن تشكيل الفريق لمواجهة النصر، في ديربي الرياض على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وجاء تشكيل الهلال كالآتي.





حراسة المرمى: عبد الله المعيوف





الدفاع: ياسر الشهراني، علي آل بليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك





الوسط المهاجم: سالم الدوسري، كارلوس إدواردو، سيباستيان جيوفينكو





الهجوم: بافيتمبي جوميز



