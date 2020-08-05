المشاكل و العلاج .. هاني الناظر يكشف عن خمس مشكلات تصيب الجلد فى الصيف

كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن اكثر المشاكل الجلدية الشائعة بين الأشخاص خلال الصيف و درجات الحرارة المرتفعة .





وقال الناظر، في منشوره " اكثر خمسة مشاكل قد تصيب الجلد هذه الأيام وكيف نعالجها ."





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- حمو النيل وعلاجه الاستحمام بالماء البارد ودهان غسول كلامينا مرتين يوميا

-التينيا الملونة وتظهر علي هيئة بقع بيضاء أو بنية غالبا في مناطق الرقبة والصدر والظهر وعلاجها كريم لاميفين مرتين يوميا

- تينيا بين الفخذين وتحت الصدر وتظهر علي هيئة تسلخات مؤلمة وعلاجها كريم اليكا أم مرتين يوميا

- حروق الشمس وخاصة المصيفين وعلاجها كريم تكساكورت مرتين يوميا

-الحروق الناتجة عن التعرض للسوائل الساخنه مثل الشاي والماء المغلي وغيرها وعلاجها كريم ميبو مرتين يوميا.



