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مرأة

المشاكل و العلاج .. هاني الناظر يكشف عن خمس مشكلات تصيب الجلد فى الصيف

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:31 م
هاني الناظر
هاني الناظر
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هاجر هانئ
كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن اكثر المشاكل الجلدية الشائعة بين الأشخاص خلال الصيف و درجات الحرارة المرتفعة .

وقال  الناظر، في منشوره " اكثر خمسة مشاكل قد تصيب الجلد هذه الأيام وكيف نعالجها  ."

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- حمو النيل وعلاجه الاستحمام بالماء البارد ودهان غسول كلامينا مرتين يوميا 
-التينيا الملونة وتظهر علي هيئة بقع بيضاء أو بنية غالبا في مناطق الرقبة والصدر والظهر وعلاجها كريم لاميفين مرتين يوميا
- تينيا بين الفخذين وتحت الصدر وتظهر علي هيئة تسلخات مؤلمة وعلاجها كريم اليكا أم مرتين يوميا 
- حروق الشمس وخاصة المصيفين وعلاجها كريم تكساكورت مرتين يوميا
-الحروق الناتجة عن التعرض للسوائل الساخنه مثل الشاي والماء المغلي وغيرها وعلاجها كريم ميبو مرتين يوميا.

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