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أخبار العالم

اعترض على رغبة ترامب بفتح المدارس| فوتشي يكشف موعد الحصول على لقاح فعال لـ كورونا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:44 م
أنتوني فوتشي
أنتوني فوتشي
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شيماء مصطفى
توقع مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فوتشي، ظهور لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

وأكد فوتشي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تحسين اختبارات فيروس كورونا لتحقيق نتائج في غضون يومين، وذلك عقب ساعات من تفاخر الرئيس دونالد ترامب بأن الاختبارات الأمريكية هي "الأفضل على الإطلاق".

وأوضح فوتشي في مقابلة مع وكالة "بلومبرج": "نحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل.. لا أعذار.. يجب القيام به".

وأشار إلى أن المدارس في بعض أنحاء البلاد لا يجب إعادة فتحها حتى الآن كما يقول ترامب.
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