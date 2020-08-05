وزير الدفاع الأمريكي: بيروت تعتقد بشدة أن الانفجار كان حادثا

سئل وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر عن الانفجار المميت الذي وقع يوم الثلاثاء في بيروت فقال ان "معظمهم يعتقدون أنه حادث كما ورد"





ولم يخض وزير الدفاع في التفاصيل، لكن علق إسبر، اليوم الأربعاء (5 أغسطس) في المؤتمر السنوي للأمن القومي قائلا: إنه كان على خلاف مع ملاحظة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يوم من أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين ممن "يعتقدون أنه كان هجومًا، لقد كانت قنبلة من بعض الأنواع الخطرة"





وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 100 شخص على الأقل وإصابة آلاف آخرين.



