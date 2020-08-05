قطر تواصل دعم الإرهاب وتتورط في تمويل حزب الله وسط مطالب دولية باتخاذ إجراءات ضدها

سلطت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، الضوء على تورط قطر في تمويل ودعم حزب الله اللبناني بالأسلحة.





وقالت الشبكة الأمريكية في تقرير لها إن عبد الرحمن بن محمد سليمان الخليفي سفير قطر لدى بلجيكا والناتو متورط بتسهيل تمرير صفقات سلاح لحزب الله.





وبحسب ما ورد، سعى عبد الرحمن الخليفي، إلى دفع 750 ألف يورو لتكثيف دور قطر في دعم حزب الله وتوريد الأموال والأسلحة إليه.





ولم يرد الناتو أو الحكومة البلجيكية على استفسارات شبكة "فوكس نيوز" حول دور السفير في تلك القضية.





لكن مسؤول أوروبي استخدم اسما مستعارا، قال إن هدفه هو توقيف قطر عن تمويل الإرهابيين، كاشفا أن أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر متورط بتمرير سلاح لحزب الله .





ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن المعلومات الجديدة بشأن تمويل قطر لواحدة من أكثر الحركات الإرهابية في العالم تلقي بظلال من الشك على حديثها بشأن مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة.





وفي مقابلات مع شبكة فوكس نيوز، حث سياسيون أوروبيون بارزون على الوقوف والتحرك ضد قطر لمنع دعمها لحزب الله.





وقالت ناتالي جولت، عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي التي قادت لجنة للتحقيق في الشبكات الإرهابية بأوروبا وأعدت تقريرًا لحلف شمال الأطلسي حول تمويل الإرهاب: "يجب أن تكون لدينا سياسة أوروبية ضد قطر وأن نكون حذرين بشكل خاص في تمويل الإرهاب. يجب على بلجيكا أن تطلب من الاتحاد الأوروبي إجراء تحقيق وتجميد جميع الحسابات المصرفية القطرية في غضون ذلك".





ومن جانبه أكد إيان بيزلي جونيور ، عضو البرلمان البريطاني الذي يتتبع تمويل الإرهاب، لشبكة فوكس نيوز أن سلوك النظام القطري واضح ويجب على الحكومة في كل من المملكة المتحدة وبلجيكا أن تتصرف بشكل حاسم ضدها.





فيما دعت المنظمة الأمريكية لحقوق الإنسان لطرد سفير قطر لتورط الدوحة بتمويل الإرهاب، فضلا عن اتخاذ إجراءات ضد قطر لتمويلها منظمات إرهابية.





وطالب مسؤولون أوروبيون بتجميد جميع حسابات قطر البنكية، خاصة أن هناك جمعيتين خيريتين تابعتين لقطر قدمت أموالًا لحزب الله في بيروت "تحت غطاء الطعام والدواء.



