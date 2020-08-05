لطلاب الثانوية العامة 2020 .. الآن يمكنك التسجيل باختبارات القدرات.. عبر هذا الرابط

تستقبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقع التنسيق للطلاب الراغبين في التسجيل باختبارات القدرات الذي فتح منذ قليل ليبدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات والتي من المقرر انعقادها يوم 8 أغسطس وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.







وكان أكد الدكتور سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فتح موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة يوم 6 أغسطس المقبل لبيدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات والتي من المقرر انعقادها يوم 8 أغسطس وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.





وأضاف "عطا"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أنه الكليات ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لاختبارات القدرات وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات والتي من خلالها تلتزم كل كلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من عدوى كورونا.



وأشار إلى أن وزير التعليم العالي وجه أعضاء المجلس الأعلى للجامعات بمتابعة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020 وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بها.





وقد اعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وإتاحت الوزارة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب؛ لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020.







بينما اوضحت الوزارة خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت:



● يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع.

● يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

● سيظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي - المحافظة - الإدارة التعليمية التابع لها الطالب - المدرسة - الشعبة التي درسها الطالب "علمية - هندسية - أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.



● ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، وأسماء الكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب.



● يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية، مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.



● عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة ايصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

● تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.



● تلتزم الكليات أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.



● يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج، خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.



● تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصًا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.





والأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:-

1) - رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في ادائها.



2) – عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية، والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

