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تكنولوجيا

3 أسباب تدفعك لشراء هواتف نوكيا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:02 ص
3 أسباب تدفعك لشراء
3 أسباب تدفعك لشراء هواتف نوكيا
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قسم التكنولوجيا
كشفت دراسة جديدة عن 4 أسباب تدفعك لشراء هاتفك الذكي الجديد من شركة نوكيا الفنلندية العريقة، بعدما عادت العلامة الشهيرة للأضواء من جديد بعدما تلاشت لسنوات، حيث يبذل رئيسها أقصي جهد ممكن لعودة الصانع الفنلندي لعرش السوق العالمية من جديد.

١- القيادة الجديدة

لجأت شركة نوكيا لتغيير قيادتها من خلال تعيين بيكا لوندمارك كرئيس تنفيذي جديد، ليحل محل راجيف سوري الرئيس السابق، والذى بذل قصارى جهده لتوجيه نوكيا للأمام على مدار الـ 6 سنوات السابقة، وقال بيكا:" سيستغرق الأمر سنوات لتحقيق تطلعات الشركة طويلة المدى، وأن التحدي الأكبر بالرضا عن آداء شركتهم وتقبل وضعها الراهن.


2- المستهلك يربح دائمًا

عقدت شركة نوكيا ٨٣ صفقة تجارية للجيل الخامس 5G، و٣٢ شبكة بث حي، كما أن هناك توقعات بإرتفاع مبيعات الصانع الفنلندي بنسبة ١٠٠٪ مع نهاية ٢٠٢٢، أى أنها في طريفها لإعادة مجد مطلع الألفية من جديد.

3- إحيار الماضي من جديد

قررت شركة نوكيا في قرارها إعادة تصنيع هواتفها القديمة مثل نوكيا 3310، والإستفادة من شعبية هواتفها الكبيرة على مدار عقدين من الزمان، خاصة لعبة الثعبان الشهيرة  التى تظهر بشكلها الجديد لمداعبة ذكريات الكثيرين وإستغلال ذلك لجلب أكبر نسب مبيعات.

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