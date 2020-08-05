بتوجيهات من خادم الحرمين.. مساعدات إنسانية عاجلة من السعودية إلى لبنان

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان لمواجهة آثار انفجار مرفأ بيروت.





ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن عزم المملكة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تضامنًا مع الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة، وذلك بتوجيهات من الملك سلمان.





وكانت وزارة الخارجية السعودية، أكدت أن حكومة المملكة، تتابع ببالغ القلق والاهتمام، تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، أمس، وما أسفر عنه من سقوط مئات القتلى والمصابين.





وعبّرت حكومة المملكة، عن خالص عزائها ومواساتها لذوي الضحايا والمصابين، سائلة الله أن يرحم من توفوا في هذا الحدث الأليم، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ لبنان من كل مكروه.



