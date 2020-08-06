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توك شو

أخبار التوك شو.. رئيس الوزراء: أزمة كورونا لم تعطل مسيرة التنمية في مصر.. الإقامة الجبرية لكل من له علاقة بتخزين نترات الأمونيوم فى مرفأ بيروت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:04 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

أشاد رئيس  الوزراء  الدكتور مصطفى مدبولي  خلال جولته بمدينة برج العرب الجديدة لتفقد الصالة الرياضية المغطاة التي ستستضيف فعاليات بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد المقررة في يناير 2021 بالجهد الرائع الذي تم بذله في عملية الإنشاءات التي تمت في فترة قياسية.

دعت الفنانة ماجدة الرومي، الدول العربية للوقوف مع لبنان بعد الانفجار الضخم الذي حل ببيروت، والتوحد لمواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها.

أكد مروان عبود ، محافظ بيروت أن لبنان بحاجة إلى مواد غذائية ومواد طبية ، معقبا " لبنان بحاجة إلى كل شيء".

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أنه تم الاستعانة بقاطرة أمامية لارشاد السفن وقاطرة أخرى خلفية على متنها مرشدون متخصصون لإرشاد السفن. 

قال محمد فهمي وزير الداخلية اللبناني، إن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت بدأت منذ أمس وهي تحتاج إلى 5 أيام للوصول إلى نتائج.

أعلن مجلس الوزراء اللبناني، الإقامة الجبرية على كل من له علاقة بتخزين نيترات الأمونيوم منذ 2014 في مرفأ بيروت، حسبما أفادت قناة الحدث".

عبر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عن عميق حزنه لانفجار بيروت الذي ضرب لبنان عصر أمس الثلاثاء، معلقا على الحادث، قائلا "كارثة رهيبة".

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