المقاولون يكشف سر تطور الفريق مع عماد النحاس

كشف محمد عادل فتحي المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون سر تطور الفريق في الدوري هذا الموسم تحت قيادة مدربه عماد النحاس.





وقال محمد عادل في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "ما حدث هذا الموسم من تطور الفريق ليس جهد هذا العام فقط وإنما جهد العام الذي سبقهُ حيث اختار عماد النحاس جميع لاعبي المقاولون الذين يحققون طموحاته، قوة اللاعبين مع اختيارات النحاس كان ذلك سببا في التطور".





وأضاف: "يأتي ذلك مع جهود مجلس إدارة النادي الذي يوفر كل شئ للفريق الأول الأمر الذي انعكس على أداء الفريق في الدوري هذا الموسم".





واختتم حديثه قائلا:" نحن دائما نفكر بشكل مستقبلي ومنذ 15 عاما كنا نريد بناء أكاديمية للاعبين الشباب تحمل اسم ميدو، ونحن نسعى دائما للتطور ونرغب في تحقيق شئ مميز هذا الموسم".