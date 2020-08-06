لعمل أشهى الوجبات.. طريقة تخزين الذرة الصفراء

يقبل الكثير من الأشخاص على تناول الذرة وشرائها معلبة من السوبر ماركت فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتبحثين عن إعداد أمن وأوفر لأطفال وأسرتك إليك طريقة سهلة وسريعة لحفظ الذرة بالمنزل لتصبح متاحة لديك طول العام.





طريقة حفظ الذرة الصفراء

يقدم الشيف مصطفى العمدة طريقة تخزين الذرة

طريقة تخزين الذرة الصفراء التخزين عليك بتجهيز الذرة الصفراء، وانزعي الأوراق الخضراء التي تغلفها. انزعي الشعر الموجود على الذرة باستخدام قطعة قماش نظيفة أو من خلال وضعها تحت الماء.

افصلي حبات الذرة عن العرنوس باستخدام سكين حادة، ثم ضعيها في صينية كبيرة.

ضعي كمية من الماء في قدر عميق وضعي القدر على النار، وأضيفي إليه كمية من الملح الصخري بحيث يكون الماء مالحًا جدًا.

ضعى حبات الذرة فى قدر به ماء وارفعيه على النار ختي الغليان، وأزيلي القشور الطافية بعد أن تظهر على السطح باستخدام الملعقة. اتركي الذرة على النار لمدة عشرين إلى ثلاثين دقيقة حتى تنضج الحبات جيدًا.

صفي الذرة من الماء باستخدام المصفاة، واتركيها حتى تبرد ثم عبئيها في أكياس مناسبة للفريزر. أفرغي الأكياس من الهواء، وأحكمي إغلاقها، ثم رصيها وضعيها في الفريزر.



طريقة تخزين امواز الذرة فى البرطمنات

ضعي اكوان الذرة في الشمس لعدة أيام حتى تجف حبوب الذرة.

افركي الأكواز بيديك لفصل الحبوب.

احفظي الحبوب في مرطبانات زجاجية محكمة الإغلاق لحين الاستخدام.





