الحصيلة ليست نهائية.. الصحة اللبنانية: 137 قتيلا ضحايا انفجار مرفأ بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى أكثر من 137 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب.





وأوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا ليست نهائية ولا يزال هناك عشرات المفقودين من جراء تفجير بيروت.









وأكدت وزيرة الإعلام بالحكومة اللبنانية، منال عبد الصمد، أنه لا مانع من اللجوء إلى تحقيق دولي لكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت والذي وقع الثلاثاء مخلفا وراءه حجم هائل من الدمار الذي لحق بالدولة اللبنانية، قالت: لا نمانع بتحقيق دولي بانفجار بيروت".





وحذرت الوزيرة اللبنانية من كارثة كبري تهدد الأمن الغذائي في البلاد بعد تدمير الصوامع الرئيسية ببيروت الأمر الذي تسبب في فقدان الكثير من المخزون الإستراتيجي من حبوب القمح علي حد قولها.





واعتمد مجلس الوزراء اللبناني، تخصيص اعتمادات للمستويات من أجل علاج الجرحى والمصابين.





وأكدت وزيرة الإعلام بالحكومة اللبنانية أنه تم تحديد 5 ايام للكشف عن ملابسات انفجار مرفأ بيروت متوعدة باتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من يثبت تقصيره.





وعن الوضع الطبي في البلاد قالت منال عبد الصمد : جاهزون لتأمين كافة الاحتياجات الطبية لكل المصابين وحاليا في طور إنشاء 4 مستشفيات جديدة 2 في بيروت و2 في الخارج لتعويض لخروج 3 مستشفيات من الخدمة بعدما تأثرت بتفجير مرفأ بيروت.