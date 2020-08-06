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تعليم

فتح باب التسجيل لبرنامجي الدبلوم والماجستير بمكتبة الإسكندرية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني

أعلن مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بقطاع البحث الاكاديمي بمكتبة الإسكندرية عن فتح باب التسجيل لبرنامجي دبلوم الدراسات العليا والماجستير في الدراسات الهلينستية لخريجي الجامعات، في الفترة من 4 أغسطس إلى 15 سبتمبر 2020. 


ويُعد هذين البرنامجين نتاجا للتعاون ما بين مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بمكتبة الإسكندرية ومؤسسة فاردينويانيس اليونانية وجامعة الإسكندرية. وهو متاح في أربعة مجالات؛ هي التاريخ، والأدب، والفن والآثار والعمارة، والفلسفة والعلوم. هذا ويتم التدريس باللغة الإنجليزية.


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ويقوم مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بالتعاون مع مؤسسة فاردينويانيس بتوفير منح دراسية بنسبة إعفاء 75% من الرسوم الدراسية للمتقدمين. ويشترط في التسجيل لنيل درجة الماجستير أن يكون الطالب حاصلا على ليسانس الآثار والدراسات اليونانية والرومانية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير جيد. أما بالنسبة للطلاب الحاصلون على ليسانس بكالوريوس في تخصصات أخرى فيمكنهم الحصول على دبلومة تأهيلية قبل التسجيل لدرجة الماجستير في الدراسات الهلينستية.


ويتناول مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية حقبة هامة من تاريخ الإسكندرية؛ وهي الفترة التي أنشئت وازدهرت فيها المدينة، وتمتد إلى نهاية عصر البطالمة، أي نهاية عهد الملكة كليوباترا.

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