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أخبار العالم

إصابات كورونا في الكويت تتجاوز حاجز الـ 70 ألف حالة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:38 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
سجلت الكويت، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 620 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 70045 حالة.

وأوضحت الصحة الكويتية أن الحالات الجديدة تضم 423 حالة لمواطنين كويتيين و197 حالة لغير الكويتيين.

وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 469 حالة.

وأشارت الصحة الكويتية إلى بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (کوفيد19) في الكويت 61610 حالات، بعد تعافي 604 أشخاص من أعراض المرض، خلال الـ24 ساعة الماضية.
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