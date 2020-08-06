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أخبار البلد

السيسى يوجه بتطبيق أعلى المعايير العالمية في إقامة مشروعات الاتصالات والرقمنة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:58 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن  الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للبنية التكنولوجية لرقمنة أجهزة الدولة، وجهود رفع كفاءة الموارد البشرية في هذا السياق، وكذلك المشروعات المستهدفة من قبل مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعي. 

وفى هذا الإطار؛ وجه الرئيس بتطبيق أعلى المعايير العالمية باستخدام احدث التقنيات والاجهزة التكنولوجية في إقامة مشروعات الاتصالات والرقمنة، مع مراعاة المبدأ الثابت بحوكمة كافة جوانب الاداء، وتحقيق التناغم بين كافة القطاعات الحكومية فيما يخص موضوع التحول الرقمي للدولة المصرية.


وقد استعرض وزير الاتصالات مستجدات إنشاء مركز تطبيقات الذكاء الصناعي وهيكله التنظيمي، والذي يهدف إلى إقامة عدة مشروعات في مجالات التخطيط العمراني، والصحة، والزراعة والري، والتحليل الاقتصادي، بالإضافة إلى عرض جهود تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المنخرطة في مشروع الرقمن، وذلك لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية.

كما عرض  رئيس الهيئة الهندسية الشق الإنشائي الخاص بالبنية التكنولوجية الحديثة في إطار المشروع القومي للرقمنة ومركز تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن استعراض الموقف التنفيذي والإنشائي لبعض المشروعات القومية الكبرى، خاصةً العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء وقطاعات، كالحي الحكومي وساحة الشعب والحدائق المركزية ومسجد مصر ومجمع التعليم الخاص، وذلك بالاضافة إلى آخر مستجدات ومعدلات الانجاز بالمشروع القومي لمد شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية
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