أسقف أسيوط: دير السيدة العذراء يستقبل الزائرين خلال أيام الصوم ولكن بشروط .. فيديو

قال الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، أن احتفالات صوم السيدة العذراء بدير درنكه تختلف هذا العام عن السنوات الماضية بسبب وباء فيروس كورونا الذي في طريقه إلى الانتهاء ونحن نثق في نعمة ربنا انه خلال أيام صوم العذراء سوف تنتهي كورونا من مصر .





وأشار أسقف أسيوط إلى انه هذا العام لا يوجد احتفالات كما كان في السنوات الماضية ولكن أبواب الدير مفتوحة يوميا من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة مساء ولكن للصلاة والبركة حيي يأتي الزائرين للصلاة واخذ البركة من الدير مثلما يحدث في الأديرة الأخرى جميعا التي فتحت أبوابها .





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وأضاف الأنبا يؤانس انه سوف يتم استقبال عدد محدود يوميا بالدير وتم الاتفاق مع القيادات الأمنية بأسيوط على استقبال حوالي 50 سيارة يوميا كما انه تم تخفيض عدد أفراد فرق الكورال التي كانت تأتي للمشاركة في الاحتفالات من مختلف الكنائس من 120 شخصا في الفريق إلى 12 شخص فقط في الفريق وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذنها في الدير.









وطالب أسقف أسيوط الزائرين بأن يقوموا بتوزيع انفسهم على سبيل المثال يقوم بعض الزائرين بصلاة القداس المقام من الساعة 5:30 إلى 7:30 ويقوم الاخرون بصلاة القداس المقام من الساعة 8 إلى 10 وغيرهم يحضرون العظة والتسبيح وذلك الهدف منه تقسيم الحضور حتى تكون الأعداد مناسبة ولا يوجد تزاحم ، كما انه لا بد من عدم حضور الزائرين بصفه يومية حيث أن العام الماضي كان هناك زائرين يحرصون على الحضور يوميا ولكن هذا العام لابد أن نراعي هذه الظروف بان يأتي الزائرين يوما ويتركون الفرصة لغيرهم بعض الأيام حتى لا يكون هناك تزاحم في الدير ، ومن لا يستطيع الحضور أثناء صوم العذراء يأتي بعد هذا الأيام حتى يأخذ البركة .





ووجه أسقف أسيوط وتوابعها الشكر إلى القيادات الأمنية بمحافظة أسيوط ، مشيرا إلى انه يتعامل مع القيادات الأمنية منذ 30 عاما ولكن القيادات المتواجدة في هذا الأيام لديهم حس امني شديد ولديهم تخوف على المواطنين ولذلك لا بد من التعاون معهم حرصا على امن وسلامة المواطنين.