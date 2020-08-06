للمرة الثانية منذ "كورونا".. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء ، للمرة الثانية من مقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة منذ جائحة فيروس كورونا وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.





ويناقش المجلس اخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر واتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره .





كما يناقش توفير السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات و استمرار المراقبة على الاسواق لعدم التلاعب بالأسعار .





كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات .