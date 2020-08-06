AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الذهب يسجل ارتفاعا جديدا.. عيار 21 بـ 922 جنيها اليوم الخميس

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:13 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
ارتفعت أسعار الذهب في مصر بقيمة جنيهين ليسجل سعر جرام الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 6 أغسطس عيار 21 نحو 922 جنيهًا، بعد أن كان يسجل 920 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1053.70 جنيه.
 

كما سجل عيار 21 نحو 922 جنيهًا 

وسجل عيار 18 نحو 790.25 جنيه
الجنية الذهب يسجل 7376 جنيهًا 

السعر العالمي 2058 دولارا 

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقيمة 3 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 18 يوليو

خلال يومين.. 20 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب

14 جنيها.. ارتفاع في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

الذهب يسجل ارتفاعا جديدا بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 يوليو 2020

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. الجرام يتراجع 4 جنيهات

ترشيحاتنا

إيرادات الغسالة تتخطى نصف مليون جنيه.. أمس

ترامب يحدد موعد الحصول على لقاح كورونا

مدبولي: أتممنا الثانوية العامة 2020 بنجاح كبير رغم كورونا.. شكرا للجميع

هل الأكل على جنابة يورث الفقر.. الإفتاء تجيب

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

النيابة العامة تنتهى من معاينة موقع حادث طائرة الجونة

AdvertisementS

تركيا تنفجر غضبا وتصدر بيانا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

رئيس الوزراء: انخفاض أعداد مصابي ووفيات كورونا ليس مبررا للتخلي عن الإجراءات الاحترازية

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18.. تركيا ترسل 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

ترامب يحدد موعد الحصول على لقاح كورونا

ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط طائرة بمطار الجونة في الغردقة

دندياس بالقاهرة اليوم.. مصر تقترب من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

نزلة البرد تساعد المناعة على قتل فيروس كورونا.. اعرف السر

أثار جدل السوشيال ميديا| كواليس لم تراها في حوار عصام الحضري مع ميدو