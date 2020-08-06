بمساعدات طبية وغذائية.. 3 طائرات عسكرية أمريكية في طريقها إلى لبنان

قال المتحدث باسم القيادة المركزية الكابتن بيل أوربان اليوم الخميس إن ثلاث طائرات أمريكية من طراز C-17 في طريقها إلى لبنان لتوصيل إمدادات مساعدات لدعم جهود الإغاثة بعد الانفجار المميت في بيروت.





وأبلغ الجنرال ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، رئيس لبنان ميشال عون بالتسليم الوشيك لثلاث شحنات من طراز C-17 من مواد الإغاثة الأمريكية بما في ذلك الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.





وقد أعرب الجنرال ماكنزي عن استعداد الولايات المتحدة لمواصلة العمل مع الجيش اللبناني للمساعدة في تقديم العون والمساعدة لتلبية احتياجات الشعب اللبناني خلال هذه المأساة الرهيبة ، وفقا لما أعلنه أوربان في بيان.



