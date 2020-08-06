بمساعدات طبية وغذائية.. 3 طائرات عسكرية أمريكية في طريقها إلى لبنان

قال المتحدث باسم القيادة المركزية الكابتن بيل أوربان اليوم الخميس إن ثلاث طائرات أمريكية من طراز C-17 في طريقها إلى لبنان لتوصيل إمدادات مساعدات لدعم جهود الإغاثة بعد الانفجار المميت في بيروت.
وأبلغ الجنرال ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، رئيس لبنان ميشال عون بالتسليم الوشيك لثلاث شحنات من طراز C-17 من مواد الإغاثة الأمريكية بما في ذلك الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
وقد أعرب الجنرال ماكنزي عن استعداد الولايات المتحدة لمواصلة العمل مع الجيش اللبناني للمساعدة في تقديم العون والمساعدة لتلبية احتياجات الشعب اللبناني خلال هذه المأساة الرهيبة ، وفقا لما أعلنه أوربان في بيان.
وهبطت أول طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية بمساعدة لبنان في بيروت أمس 5 أغسطس، وإجمالًا، ترسل موسكو خمس طائرات إلى بيروت مع مستشفى متنقل، وأطباء، ومنقذي وحدة متنقلة ومختبر للكشف عن كوفيد 19.
وتعهدت دول أخرى، بما في ذلك إيران وفرنسا وكندا بالمساعدة في جهود الإغاثة أو بدأت في تقديم المساعدة للدولة الشرق أوسطية.
وتضررت بيروت بشدة من جراء الانفجار الهائل الذي وقع في وقت متأخر من 4 أغسطس، حيث قتل ما لا يقل عن 137 شخصا وأصيب حوالي 5000 آخرين، وفقا لأحدث البيانات التي قدمتها وزارة الصحة في البلاد.
ولا يزال الكثير في عداد المفقودين، ووفقًا للسلطات، فإن الحادث نتج عن التخزين غير السليم لـ 2750 طنًا من نترات الأمونيوم.