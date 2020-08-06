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مرأة

مدرب لياقة بدنية: الحمل لا يمنع التدريب في الجيم

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:23 م
صدى البلد
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ريهام قدري
معظم السيدات تتجنب الحركة أثناء فترة الحمل وخاصة في الشهور الأولى، ولكن كانت المفاجأة أن الحمل لا يمنع انتظامك في التدريب في الچيم والحفاظ على لياقتك البدنية.

قال مدرب اللياقة البدنية منصور الرفاعي، إنه آن الأوان لكسر أكبر تابوه الناس تعتقد أنه ضد الدايت وممارسة الرياضة، من اليوم الأول للحمل وحتى يوم الولادة.


وأضاف خبير اللياقة البدنية، أنه من المتعارف عليه أن الحمل يبدأ بظهور عدد من الأعراض مثل تأخر الدورة الشهرية والقيء والغثيان وسد الشهية والخمول والنوم لفترات طويلة والتوتر والانفعال الزائد، مؤكدا أن الرياضة تكون عاملا مهما جدا لمنع بعض الأعراض السلبية للحمل خاصة في الشهور الأولى. 

وأشار منصور الرفاعي، إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت أن ممارسة السيدة الحامل للرياضة يساعدها على تحسن الدورة الدموية ومن ثم الحفاظ على صحة جنينها، كما أن ممارسة الرياضة أثناء الحمل يساعدها على فقدان وزنها بشكل أسرع بعد الولادة.

وأكد خبير اللياقة البدنية منصور الرفاعي، أن الموانع التي تمنع الحامل من ممارسة الرياضة أن تكون لديها تاريخ مرضي لولادة مبكرة، أو أن تكون المشيمة في غير وضعها الطبيعي، أو حدوث نزيف دموي، ارتفاع في ضغط الدم.
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