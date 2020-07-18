أبرزها اللياقة البدنية.. رياضة النواب تكشف 6 فوائد لـ مبادرة دراجتك صحتك

اشاد سمير موسى عضو الشباب والرياضة بمجلس النواب، بجهود وزارة الشباب والرياضة فى إطلاق مبادرة دراجتك صحتك التى تتبناها الوزارة ستبدأ بتوفير 1000 دراجة بسعر مدعم للمواطنين، ونستهدف زيادة هذا العدد بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع خلال العام الأول للمبادرة؛ تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.
وقال "موسى" لـ"صدى البلد"، إن رياضة الدراجات من أفضل الرياضات التى تساهم فى تحسين اللياقة البدنية ومنع الأمراض فضلا عن كون هذه المبادرة تشجع المنتج المحلي إضافة الى تقليل الازدحام فى الشارع المصرى وتقليل استهلاك الوقود فضلا عن كونها صديقة للبيئة.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن هذه المبادرة تاتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي يسعى دائما لمساندة المواطن المصري والحفاظ على الصحة العامة فهو اول من اطلق مبادرة 100 مليون صحة التى تستهدف الكشف والعلاج عن فيروس c والسمنة والسكر وغيرها من المبادرات المهمة.
وأعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة "أن مبادرة "دراجتك .. صحتك" التى تتبناها الوزارة ستبدأ بتوفير 1000 دراجة بسعر مدعم للمواطنين، ونستهدف زيادة هذا العدد بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع خلال العام الأول للمبادرة؛ تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، بغرض المساهمة فى نشر الرياضة، وجعلها أسلوب حياة كأحد المحاور الرئيسية من محاور استراتيجية عمل الوزارة".