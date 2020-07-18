أبرزها اللياقة البدنية.. رياضة النواب تكشف 6 فوائد لـ مبادرة دراجتك صحتك

اشاد سمير موسى عضو الشباب والرياضة بمجلس النواب، بجهود وزارة الشباب والرياضة فى إطلاق مبادرة دراجتك صحتك التى تتبناها الوزارة ستبدأ بتوفير 1000 دراجة بسعر مدعم للمواطنين، ونستهدف زيادة هذا العدد بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع خلال العام الأول للمبادرة؛ تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.









وقال "موسى" لـ"صدى البلد"، إن رياضة الدراجات من أفضل الرياضات التى تساهم فى تحسين اللياقة البدنية ومنع الأمراض فضلا عن كون هذه المبادرة تشجع المنتج المحلي إضافة الى تقليل الازدحام فى الشارع المصرى وتقليل استهلاك الوقود فضلا عن كونها صديقة للبيئة.









وأشار عضو مجلس النواب، الى أن هذه المبادرة تاتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي يسعى دائما لمساندة المواطن المصري والحفاظ على الصحة العامة فهو اول من اطلق مبادرة 100 مليون صحة التى تستهدف الكشف والعلاج عن فيروس c والسمنة والسكر وغيرها من المبادرات المهمة.









أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة "أن مبادرة "دراجتك .. صحتك" التى تتبناها الوزارة ستبدأ بتوفير 1000 دراجة بسعر مدعم للمواطنين، ونستهدف زيادة هذا العدد بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع خلال العام الأول للمبادرة؛ تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، بغرض المساهمة فى نشر الرياضة، وجعلها أسلوب حياة كأحد المحاور الرئيسية من محاور استراتيجية عمل الوزارة".









جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الشباب والرياضة الأربعاء بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بحضور الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وطارق فايد رئيس بنك القاهرة.









وأكد وزير الشباب والرياضة أن مبادرة "دراجتك صحتك" تهدف إلى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، وترتكز على محورين أساسيين الأول يتمثل فى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام "الدراجة الهوائية"، والمحور الثاني يتركز فى أن "الدراجة" تعد وسيلة انتقال صديقة للبيئة.



