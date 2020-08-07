حماية المستهلك يصدر قرارات حاسمة بشأن 478 شكوى سلع معمرة و48 في السيارات

صرح الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمدير التنفيذي، عن قيام المجلس بمناقشة وإصدار قرارات ملزمة فى عدد 506 شكاوى، منهم 28 شكوى فى مجال السيارات و478 شكوى فى مجال السلع المعمرة والمتنوعة.









وأضاف سمير أنه بالنسبة لشكاوى السيارات فإن مجلس الإدارة قد أصدر 19 قرارا بإصلاح السيارة بقيمة إصلاحات تصل الى 8,170,000، وإصدار قرارات باستبدال السيارة او استرجاعها ورد قيمتها فى عدد 4 شكاوى باجمالى قيمة 1,480,000، كما أصدر المجلس قراره فى 3 شكاوى باستكمال الفحص فى كلية الهندسة لإعداد تقرير فنى قاطع بماهية العيوب الموجودة بالسيارات وتحديد المسئولية.









كما أصدر المجلس قراره بإحالة إحدى الشكاوى للنيابة العامة، وشدد المجلس على تنفيذ قراراته خلال فترة تتراوح من 10 إلى 20 يوما فى شكاوى السيارات بحسب حالة كل شكوى، وفى حالة عدم الالتزام يتم الإحالة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.





وأشار رئيس الجهاز إلى أن مجلس الإدارة قد أصدر قراره فى 478 شكوى سلع معمرة ومتنوعة، منها 59 قرارا باستبدال واسترجاع سلع معمرة وأجهزة كهربائية منها قراران فى مجال الهواتف المحمولة و 423 قرارا بالإصلاح منها قرار فى مجال الأثاث، و5 قرارات فى مجال العقارات والتايم شير.









جدير بالذكر أن مجلس الإدارة ناقش في جلسته منح إحدي كبري شركات السلع المعمرة مهلة 15 يوما لإزالة أسباب شكاوي المستهلكين أو إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأمر.









وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دوريًا من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.







