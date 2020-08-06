أخبار الرياضة.. خالد الغندور يعلن عدم ظهوره على قناة الزمالك.. عرض جديد من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالآتي:









- أعلن خالد الغندور قائد الزمالك الأسبق اعتذاره عن عدم تقديم برنامج "زملكاوي" عبر قناة القلعة البيضاء هذا الأسبوع.









- تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منافسه المصري البورسعيدي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.









- قال المهندس عدلى القيعى مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، ردا على تصريحات مصطفى يونس كون محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ليس من أبناء النادى ولكن من أبناء نادي النصر.









- كثفت إدارة الأهلي من جهودها للحصول علي خدمات رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم والمعار من هيدرسفيلد بشكل نهائي .



