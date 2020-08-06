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رياضة

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يعلن عدم ظهوره على قناة الزمالك.. عرض جديد من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:42 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالآتي:


- أعلن خالد الغندور قائد الزمالك الأسبق اعتذاره عن عدم تقديم برنامج "زملكاوي" عبر قناة القلعة البيضاء هذا الأسبوع.


- تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منافسه المصري البورسعيدي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.


- قال المهندس عدلى القيعى مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، ردا على تصريحات مصطفى يونس كون محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ليس من أبناء النادى ولكن من أبناء نادي النصر.


- كثفت إدارة الأهلي من جهودها للحصول علي خدمات رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم والمعار من هيدرسفيلد بشكل نهائي .


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