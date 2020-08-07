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أخبار البلد

ما عدا الجمعة.. دير القديس برسوم العريان بالمعصرة يفتح أبوابه أمام الزائرين

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:12 ص
دير القديس برسوم
دير القديس برسوم العريان
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سامح سلام

أعلن دير الأنبا برسوم العريان بمنطقة المعصرة عن فتح أبوابه لاستقبال الزائرين طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.


وذكر بيان صادر اليوم عن دير القديس الأنبا برسوم العريان أنه سيفتح أبوابه اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء، مع ضرورة الالتزام بجميع الاجراءات الوقائية من قبل الزائرين.


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البابا تواضروس للبطريرك بشارة الراعي: نصلى لأجل جميع المضارين والمتألمين في لبنان 


البابا تواضروس الثاني يعزي الشعب اللبناني

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، اليوم، رجل الأعمال منصور عامر، في المقر البابوي بالقاهرة.


وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية  - في تصريح له - إن قداسة البابا تواضروس الثاني أهدى الضيف كتابًا من تأملاته بعنوان "هكذا توافقت أخلاقنا".


أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية  خلال اتصال هاتفى في وقت سابق اليوم بغبطة البطريرك بشارة الراعى بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان، عن تأثره الشديد بهذا الحادث المؤسف، مؤكدًا مساندته للشعب اللبناني في هذه المحنة المؤلمة، وأنه يصلي لأجل جميع المضارين والمتألمين في لبنان.


واطمأن قداسة البابا تواضروس الثاني على الوضع الجارى في لبنان عقب حادث الانفجار الذي وقع بميناء بيروت أول أمس والذي خلف عشرات القتلى ومئات المصابين، إلى جانب تدمير العديد من المنشآت والممتلكات.

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