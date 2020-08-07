كل دي فران .. أحمد حاتم يشارك جمهوره بصورة غريبة عبر إنستجرام

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وكتب حاتم على الفيديو معلقًا: ZONFOL 101 ❤️

كل دي فران كل ده بجرب





وحازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالتالى: منور يا فنان .. مستنيين فيلم الغسالة .









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كان صناع فيلم "الغسالة" احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".





"الغسالة" بطولة محمود حميدة، وأحمد حاتم، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.





"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم