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فن

شاهد.. محمد رمضان يلتقط الصور التذكارية مع جمهوره بالساحل الشمالي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:20 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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ميرنا محمود
نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من عطلته الصيفية  بالساحل الشمالي.

وظهر  محمد رمضان  وسط جمهوره و حرص على التقاط بعض الصور التذكارية معهم.

وقررت المحكمة الاقتصادية، إحالة الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، التي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، بمبلغ 25 مليون جنيه إلى لجنة ثلاثية من مكتب خبراء المحكمة الاقتصادية ونظرها بجلسة 5 سبتمبر.

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وطالب المحامي، الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله الطيار أشرف أبو اليسر، نظرا للأضرار المادية والأدبية بسبب صورة نشرها الفنان، على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، كليبه الجديد "تيك توك" الذي طرحه منذ أيام مع النجم سوبر ساكو والتي تصدرت التريند في بعض الدول التى حققت فيها الأغنية نجاحا كبيرا.
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🦐🐟🐬🐠🐡🦀

A post shared by Mohamed Ramadan 🌍🇪🇬 (@mohamedramadanws) on

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