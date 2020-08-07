تعليقا على رحيل رمضان صبحي .. مجدي عبدالغني: الأهلي لا يتأثر برحيل أي لاعب

كشف مجدي عبد الغني نجم الاهلي والمنتخب وعضو اتحاد الكرة السابق عن رأيه في مدى تأثير الفريق حال تأكد رحيل رمضان صبحي نجم الفريق المعار من هدرسفيلد الإنجليزي خاصة مع انتهاء اعارته ورفض النادي الانجليزي تجديدها
وأكد مجدي عبد الغني في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الاهلي فريق كبير لا يتأثر برحيل اي لاعب مهما كان حجم عطائه.
وأضاف أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ونجمه السابق ومصطفى عبده نجم الفريق رحلا عن الفريق و لم يتاثر او يهتز أداء الفريق مطلقا.
وتابع أن جميع لاعبي الفريق قادرين على تعويض غياب رمضان صبحي
أما عن فرص الاهلي في بطولة دوري ابطال افريقيا فأكد أن الفريق قادر على التتويج بها مشددا ان الفريق لا يخوض اي بطولة الا بهدف التتويج بها