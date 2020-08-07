وزير جيش الاحتلال يهدد غزة: لا حل سوى إعادة الجنود الأسرى



وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس ، اليوم الجمعة، رسالة تحذيرية إلى قطاع غزة ، في أعقاب قصف الطيران الحربي التابع للاحتلال موقعًا في غزة.



وقال جانتس في منشور له عبر صفحته في موقع "تويتر": "لن تقبل إسرائيل أي انتهاك للسيادة والضرر لسكان الجنوب".



وأضاف جانتس: "تحتاج غزة لأن تفهم أنه لا يوجد حل سوى إعادة الجنود الأسرى إلى ذويهم وتحقيق الهدوء الذي سيؤدي إلى النمو الاقتصادي في القطاع".



وهدد جانتس فصائل المقاومة في غزة في حديثه قائلًا: "إذا لم تفهم المنظمات بعد، فأذكرهم: من يختبر إسرائيل سيتضرر بشدة".



في غضون ذلك، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة أمس الخميس.



وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن"تلك الغارات التي استهدفت بنية تحتية تابعة لحركة حماس، تعد ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع نحو مستوطنات غلاف غزة".



فيما ردت حركة حماس على لسان الناطق باسمها حازم قاسم على قصف غزة، قائلا: "يتوهم قادة الاحتلال بأن بامكانهم تصدير أزماتهم الداخلية عبر مهاجمة غزة، فالمقاومة ستكون قادرة في كل مرة على بعثرة أوراق الاحتلال وإرباك حساباته".

