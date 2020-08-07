AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بالأسماء.. جامعة بنها تحصل على ١٤ مهمة علمية و٥ بعثات خارجية ضمن البرنامج التنفيذي للبعثات

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:13 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث عن فوز الجامعة بعدد ١٤ مهمة علمية و٥ بعثات خارجية وبعثة واحدة اشراف مشترك ضمن الخطة الخمسية الثامنة للبعثات ٢٠١٧ - ٢٠٢٢.


وقال نائب رئيس الجامعة ان المهمات العلمية والبعثات الخارجين بالنظام التنافسي بين المتقدمين حيث تنوعت دول الإيفاد بين امريكا والمانيا وكندا واليابان وايطاليا.

كما شملت هذه المنح الدراسية اعضاء هيئة تدريس وباحثين بكليات الطب البيطري والعلوم والزراعة والآداب والهندسة ببنها والتجارة.

وأضاف الجيزاوي أنه تتراوح مدة المهمة العلمية لدراسات ما بعد الدكتوراة من ٣ إلى ٦ شهور تبعا للدرجة العلمية وتبلغ مدة البعثة الخارجية من ٤ الى ٥ سنوات.

وقال الجامعة انه على الفائزين بالبعثات والمهمات العلمية الأتى أسمائهم بالمرفقات ضرورة التوجه إلى الإدارة المركزية للبعثات 7 شارع إبراهيم أبوالنجا حي السفارات بمدينة نصر لاستيفاء جميع الأوراق المطلوبة لتنفيذ بعثاتهم والفائزين فى اللينك الاتى وهم :


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتفاقية تعاون بين جامعة بنها وهيئة الطاقة الذرية

طبقا لتصنيف شنغهاي ٢٠٢٠.. جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم في العلوم البيطرية للمرة الثانية

الجيزاوي: جامعة بنها تحتل المرتبة 201 ضمن تصنيف شنغهاي

قاعدة بيانات لأبحاث فيروس كورونا بجامعة بنها

التعليم العالي تعلن نتيجة خطة البعثات للإعلان الموحد للعام 2019-2020

12 أغسطس.. ورشة عمل Online بجامعة بنها عن البنك القومي للمعامل

ترشيحاتنا

تبديل المراكز وتغيير طريقة اللعب سبب تفوق كارتيرون على العشري فى لقاء الزمالك والمصرى

حسام أشرف يكشف عن رسائل كبار لاعبي الزمالك له عقب مباراة المصري

وزير جيش الاحتلال يهدد غزة: لا حل سوى إعادة الجنود الأسرى

نشوب حريق بأحد المراكز التجارية بالمقطم.. والحماية المدنية تسيطر عليه .. فيديو

تلامس الــ 50..الأرصاد الكويتية تحذر من طقس اليوم

اشتري آيفون 7 بلس 128 جيجابايت بـ4000 جنيه فقط..عرض مغري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الري: إزالة أكثر من ربع مليون مخالفة على نهر النيل والمجاري المائية في 5 سنوات

بفستان مبهج.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بلوك جديد.. ليلي علوي تبهر متابعيها في ظهور لها