بالأسماء.. جامعة بنها تحصل على ١٤ مهمة علمية و٥ بعثات خارجية ضمن البرنامج التنفيذي للبعثات

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث عن فوز الجامعة بعدد ١٤ مهمة علمية و٥ بعثات خارجية وبعثة واحدة اشراف مشترك ضمن الخطة الخمسية الثامنة للبعثات ٢٠١٧ - ٢٠٢٢.









وقال نائب رئيس الجامعة ان المهمات العلمية والبعثات الخارجين بالنظام التنافسي بين المتقدمين حيث تنوعت دول الإيفاد بين امريكا والمانيا وكندا واليابان وايطاليا.





كما شملت هذه المنح الدراسية اعضاء هيئة تدريس وباحثين بكليات الطب البيطري والعلوم والزراعة والآداب والهندسة ببنها والتجارة.





وأضاف الجيزاوي أنه تتراوح مدة المهمة العلمية لدراسات ما بعد الدكتوراة من ٣ إلى ٦ شهور تبعا للدرجة العلمية وتبلغ مدة البعثة الخارجية من ٤ الى ٥ سنوات.





وقال الجامعة انه على الفائزين بالبعثات والمهمات العلمية الأتى أسمائهم بالمرفقات ضرورة التوجه إلى الإدارة المركزية للبعثات 7 شارع إبراهيم أبوالنجا حي السفارات بمدينة نصر لاستيفاء جميع الأوراق المطلوبة لتنفيذ بعثاتهم والفائزين فى اللينك الاتى وهم :







