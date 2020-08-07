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برلمان

مرتبطة بعدد الإصابات.. برلماني: لا يمكن تحديد موعد موجة كورونا الثانية في مصر

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:23 ص
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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أحمد أيمن
قال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا تظهر عندما يصل الفيروس إلى أقصى درجات ضعفه، حيث يتحور بتغيير تركيبه الجيني حتى يتمكن من التأقلم مع الظروف والعوامل المحيطة والانتشار مرة آخرى بعد انحساره خلال الموجة الأولى التي بدأت ببدايته.

وأرجع مرشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، سبب ضعف الفيروس إلى انتقاله بين أكثر من شخص فكلما انتقلت العدوى بين أكثر من وسيط أو جسم، كلما ضعف وبدأ في الانهيار، في هذه اللحظة يبدأ في التحور والعودة مرة آخرى، انطلاقا من رغبة الفيروسات في الحياة والاستمرار.


وأكد أنه لا يمكن الجزم بموعد هذه الموجة نظرا لكونها لا ترتبط بتوقيت محدد بل ترتبط بعدد الإصابات وانتهاء الموجة الأولى، حيث ظهرت مبكرا في إيران ودول أوروبا نظرا للظهور المبكر للفيروس بهذه الدول.

ودلل النائب على حديثه بالإشارة إلى ظهور موجة ثالثة حاليا في الصين، التي بدأ فيها فيروس كورونا ثم انتقل بعدها إلى دول أوروبا والشرق الأوسط.  

وشدد على أهمية تفعيل الاجراءات الاحترازية بين المواطنين والتأهب من قبل الحكومة وأجهزة الدولة، حتى نتمكن من مواجهة الموجة الثانية من الفيروس حال ظهورها في أي وقت.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، بشأن إمكانية وجود "موجة ثانية" من الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد بمصر خلال الشهور القادمة، لكن التوقعات لا تشير إلى أنها ستكون بنفس خطورة الموجة الأولى.

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