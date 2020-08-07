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الأرصاد تعلن عن موعد بدء انكسار الموجة الحارة.. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
أكدت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الإستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ، اليوم وغدا ، تصل إلى 37 درجة مئوية ، في فترات الظهيرة .

ولفتت وكيل مركز الإستشعار عن بعد ، عبر مداخلة هاتفية ، لـ  برنامج " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، إلى أن درجات الحرارة ستتراجع بدء من يوم الأحد المقبل ، وتنكسر الموجة الحارة ، وتعود إلى 35 درجة ، وحتى يوم الأربعاء.

وأشارت إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار على مناطق حلايب وشلاتين وأبو سمبل ، والتي تشهد أمطار رعدية أحيانا ، وأمطار مثيرة للأتربة .

وأوضحت إيمان  شاكر، أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة غير واردة ، وحتى يوم الأحد المقبل ، مع توقع أن تبدء من يوم الأحد ولكنها أمطار خفيفة.

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