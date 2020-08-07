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حوادث

ضبط شخص بحوزته 32 قطعة أثرية بالمنيا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:19 م
ضبط شخص بحوزته 32
ضبط شخص بحوزته 32 قطعة اثرية بالمنيا
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لحيازته 32 قطعة أثرية بقصد الإتجار.

أكدت وحدة مباحث قسم السياحة والآثار بالمنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (نجار – له معلومات جنائية -  مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا ، تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على (32 قطعة وعملة متنوعة يشتبه فى أثريتها)، وبعرض المضبوطات على لجنة من مفتشى أثار المنيا أفادوا بأثريتها وأنها ترجع للعصرين "اليونانى– الرومانى " وتخضع لأحكام قانون حماية الأثار ، وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عنها وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين على ترويجها بقصد الإتجار .

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