الأحد.. رئيس الإنجيلية يلقي أولى عظاته بعد قرار عودة الصلوات من كنيسة مصر الجديدة

يلقي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، أولى عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية، الأحد القادم بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، يأتي ذلك بعد فترة انقطاع تجاوزت أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا العالمية، والتي أدت إلى تعليق كافة الخدمات والأنشطة الروحية.





يذكر أن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، قرر عودة العبادة يوم الأحد، مع استمرار تعليق العبادة يوم الجمعة لحين إشعار آخر، وذلك مع عودة فتح الكنائس الإنجيلية على مستوى الجمهورية في ٣ أغسطس الجاري.





وتم التأكيد من قبل الدكتور القس إندريه زكي على مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.





كانت الطائفة الإنجيلية في مصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، قد أعربت عن صدمتها وحزنها البالغ إزاء الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضى، مخلفًا وراءه دمارًا كبيرًا ومئات الضحايا.





وقال رئيس الإنجيلية: "نشارك الشعب اللبناني مشاعر الألم، ونتضامن معه في هذه الكارثة الإنسانية، ونصلي إلى الله أن يمنح العزاء والصبر لأهالي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين".



