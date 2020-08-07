مايوه وشورت.. تعرف على ملابس اختبارات قدرات التربية الرياضية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.





ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني .





تبدأ اختبارات القدرات فى الفترة من غدا السبت حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020



