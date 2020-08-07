مايوه وشورت.. تعرف على ملابس اختبارات قدرات التربية الرياضية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.
ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني .
تبدأ اختبارات القدرات فى الفترة من غدا السبت حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020
ويشترط على طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات التربية الرياضية بنين وبنات بجامعة حلوان، تقديم عدد من الأوراق والمستندات، أثناء التقدم للكلية لأداء اختبار القدرات كما يجب الالتزام بملابس معينة للاختبارات بالنسبة للطلاب المتقدمين لتنسيق 2020 .
بالنسبة لملابس الطلبة :
- فانلة بدون اكمام
– بنطلون قصير ( شورت )
- حذاء خفيف
– شراب قصير ابيض
– مايوه
وبالنسبة للطالبات:
- مايوه
– بلوزة
– بنطلون تدريب
– حذاء خفيف
– شراب قصير ابيض