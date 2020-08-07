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تعليم

أحدهما عن الذكاء الاصطناعي.. جامعة الفيوم: برنامجان جديدان بكلية الحاسبات والمعلومات

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:38 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود


 أعلنت  الدكتورة نبيلة حسن، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، عن فتح باب القبول لبرنامجين جديدين بالكلية وهما: برنامج الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) لخريجي الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، وبرنامج المعلوماتية الحيوية (Bioinformatics) لخريجي الثانوية العامة للشعبتين علمي علوم وعلمي رياضة على حد سواء.

وأضافت بأن هذه البرامج تحت  تحت رعاية  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الذى يقدم كل الدعم والمساعدة لجميع كليات جامعة الفيوم .


وأضافت الدكتورة  شرين طايع، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب، بأن الدراسة في هذه البرامج ستكون بنظام الساعات المعتمدة، مشيرة أن خريجي الثانوية العامة شعبة علمي علوم لن تظهر لهم كلية الحاسبات والمعلومات في التنسيق بالطريقة العادية.

 لذلك عند رغبتهم بالالتحاق بالبرنامج الجديد المخصص لهم بالكلية يتوجب عليهم إنهاء التنسيق واختيار الرغبات بالطريقة الاعتيادية ثم الحضور لكلية الحاسبات والمعلومات وإحضار خطاب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية العامة،.

 وذلك بعد التأكد من الحصول على مجموع أقل كلية حاسبات ومعلومات حكومية على مستوى الجمهورية.
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