محافظ البحيرة يطلق اسم الشهيد رامى حسانين على كوبري المشاه الجديد بإیتاي البارود

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إطلاق اسم الشهيد البطل عقید أركان حرب رامی محمد حسانين ايقونه الصاعقة المصرية قائد الكتبیة ۱۰۳ صاعقة على كوبرى المشاه الجديد اعلى السكه الحديد بأیتای البارود والمقرر افتتاحه خلال الأيام القادمة.





وقال المحافظ: الشهيد سيظل دائما بقلوبنا ولن ننسى ابدا بطولاته وتضحياته فداءا للوطن، ودمائه الزكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء اروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه".





يذكر أن الشهید رامی حسانين ابن مركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة، كتب اسمه بحروف من نور بين قائمة الشهداء ممن ضحوا في سبيل الوطن وهو من ابرز عناصر الصاعقة المصرية الذين كانوا يقومون بعمليات مكافحه الإرهاب شمال سيناء ضد العناصر الإرهابية والمتطرفة والذي استشهد في 29/10/2016 وهو يدافع عن تراب مصر الغالية.