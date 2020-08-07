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حوادث

التحريات: فيلا الخطيب المسروقة ملك ابنته والأدلة الجنائية ترفع البصمات وتفريغ الكاميرات

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:21 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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ندى حمودة- أحمد مهدي

كشفت التحريات الاولية حول سرقة فيلا محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي ان الفيلا الواقعة بحي الاشجار ملك ابنته. 

ويجري فريق بحث من مباحث قسم ثالث اكتوبر تفريغا لكاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا ومحيطها بالكامل لبيان حقيقة الواقعة كما يتولي ضباط المباحث مناقشة أفراد الأمن وأسرة الخطيب لحصر وجرد المسروقات. 

وأضافت التحريات أن أسرة الخطيب فور عودتها من اجازة بالساحل الشمالي اكتشفت سرقة بعض المقتنيات من داخل الفيلا وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت لإجراء المعاينة وندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص مداخل ومخارج الفيلا ورفع البصمات. 

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